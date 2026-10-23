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Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, Zonguldak'taki grizu patlamasına taziye paylaştı

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Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, Zonguldak'taki grizu patlamasına taziye paylaştı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki grizu patlaması nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Arıkan mesajında hayatını kaybeden madencilere rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı işçilere acil şifalar diledi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen maden patlama nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında "Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen grizu patlaması nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Arıkan mesajında, şunları kaydetti:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA
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