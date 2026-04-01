Mahmut Arıkan'dan Dünya Kupası'na Katılmaya Hak Kazanan A Milli Takımı'na Tebrik

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 24 yılın sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takım için tebrik mesajı paylaştı.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bekle bizi Dünya Kupası, Bizim Çocuklar geliyor! Kosova'yı mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Gösterdiğiniz azim, inanç ve mücadeleyle milletimize tarifsiz bir gurur yaşattınız." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA