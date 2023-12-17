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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in Taziye Programı Tamamlandı

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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından partisinin genel merkezinde düzenlenen taziye programı sona erdi. Programda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Bitmez'in babası Salih Bitmez taziyeleri kabul etti.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından partisinin genel merkezinde bugün de taziyeler kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bitmez için Saadet Partisi Genel Merkezi'nde dün başlayan taziye programı bugün sona erdi.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Bitmez'in babası Salih Bitmez taziyeleri kabul etti.

Taziyeye, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Bitmez Milletvekili Kocaeli Sp Haberler

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