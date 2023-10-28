Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Yazıcı: "Sayın Cumhurbaşkanım, Siz Dünyayı Ayağa Kaldıracak İslam Ülkeleriyle İsrail'e Had Bildirecek Yetkiye...

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, "Sayın Cumhurbaşkanım, siz dünyayı ayağa kaldıracak İslam Ülkeleriyle İsrail’e had bildirecek, ağır yaptırım kararlarıyla zalimi durduracak yetkiye sahipsiniz. Şuan adım atmalısınız. Yarın değil. Gazze yok oluyor. Devletimizi aciz gösteriyor bu adımlarınız. Devlet miting yapmaz, gerekeni yapar" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, "Sayın Cumhurbaşkanım, siz dünyayı ayağa kaldıracak İslam Ülkeleriyle İsrail'e had bildirecek, ağır yaptırım kararlarıyla zalimi durduracak yetkiye sahipsiniz. Şuan adım atmalısınız. Yarın değil. Gazze yok oluyor. Devletimizi aciz gösteriyor bu adımlarınız. Devlet miting yapmaz, gerekeni yapar" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yurttaşları 28 Ekim'de (yarın) İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Büyük Filistin Mitingi"ne davet etti. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, siz dünyayı ayağa kaldıracak İslam Ülkeleriyle İsrail'e had bildirecek, ağır yaptırım kararlarıyla zalimi durduracak yetkiye sahipsiniz. Şuan adım atmalısınız. Yarın değil. Gazze yok oluyor. Devletimizi aciz gösteriyor bu adımlarınız. Devlet miting yapmaz, gerekeni yapar."