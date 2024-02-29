Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necmettin Çalışkan Basın Mensuplarıyla Buluştu
Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necmettin Çalışkan, Defne ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve seçimlerin önemini vurguladı. Çalışkan, seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları anlattı.
Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necmettin Çalışkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Çalışkan, Defne ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıda, 31 Mart'taki seçimlerin son derece önemli olduğunu söyledi.
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ortak adayı olarak seçime katıldığını belirten Çalışkan, seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları anlattı.