Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Fazıl Say'a Destek

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sanatçı Fazıl Say'ın Gazze'deki durum hakkında yaptığı açıklamaya teşekkür ederek, vicdan sahibi herkesin Say'ın yanında olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sanatçı Fazıl Say'a " Gazze'de yapılan bir soykırımdır. Nokta!" açıklamasından dolayı teşekkür ederek, destek mesajı paylaştı.

Arıkan sosyal medya hesabından Say'ın açıklamasını alıntılayarak, "Sayın Fazıl Say; Kendinizi asla yalnız hissetmeyin! 'Vicdan' sahibi herkes sizinle birliktedir… Bu duruşunuz ile sadece kalplere değil tarihe de anlamlı bir not düştünüz. Gazze'deki mazlumlar için ortaya koymuş olduğunuz bu duyarlılık için yürekten teşekkür ediyor, bu davranışınızın bütün sanatçılarımıza örnek olmasını diliyorum." dedi.

