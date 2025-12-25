Haberler

Mahmut Arıkan'dan Aliya İzzetbegoviç'in Kabrine Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bosna-Hersek'in bağımsızlık mücadelesinin simge ismi Aliya İzzetbegoviç'i kabri başında dualarla anarak onun liderliğini ve cesaretini vurguladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bosna-Hersek'in bağımsızlık mücadelesinin simge ismi Aliya İzzetbegoviç'i kabri başında dualarla andı.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bosna-Hersek'in istiklal mücadelesinin öncüsü, 'Bilge Kral' Aliya İzzetbegoviç'in kabri başında dualarımızı ederek, aziz hatırasını hürmetle yad ettik. Liderliği, cesareti ve sarsılmaz imanıyla yakın tarihin en büyük şahsiyetlerinden biri olan İzzetbegoviç'in mücadelesi sadece Bosna halkı için değil, tüm insanlık için bir örnektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu