Mahmut Arıkan'dan Aliya İzzetbegoviç'in Kabrine Ziyaret

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bosna-Hersek'in bağımsızlık mücadelesinin simge ismi Aliya İzzetbegoviç'i kabri başında dualarla andı.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bosna-Hersek'in istiklal mücadelesinin öncüsü, 'Bilge Kral' Aliya İzzetbegoviç'in kabri başında dualarımızı ederek, aziz hatırasını hürmetle yad ettik. Liderliği, cesareti ve sarsılmaz imanıyla yakın tarihin en büyük şahsiyetlerinden biri olan İzzetbegoviç'in mücadelesi sadece Bosna halkı için değil, tüm insanlık için bir örnektir." ifadesini kullandı.