Haberler

Mahmut Arıkan: Netenyahu'nun Yaşadığı Bir Dünya Asla Temiz ve Güvenli Olmayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya sosyal medyadan sert sözlerle tepki gösterdi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netenyahu'nun yaşadığı bir dünya asla temiz ve güvenli olmayacak! Cami duvarına pislemeye başladığına göre eceli yaklaşıyor demektir!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Trump dediğini yaptı! ABD saldırılara başladı, İran'ın güneyinde patlamalar yaşanıyor

Savaş başladı, uçaklar peş peşe vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk

2 milyon nüfuslu insanın ihtiyacını karşılıyor! Yüzde 3'ten 98'e çıktı
Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
İran'dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur

İran'dan dünyanın gözü önünde olay tehdit: Eğer açarsanız, durdururuz
İran: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak

İran'dan bu kez tüm dünyayı alarma geçirecek tehdit
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye 'Evli misin?' diye sordu, sonrası bomba

Kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki

İhracı istenen Ali Mahir Başarır'dan zehir zemberek tepki