Mahmut Arıkan: Netenyahu'nun Yaşadığı Bir Dünya Asla Temiz ve Güvenli Olmayacak
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya sosyal medyadan sert sözlerle tepki gösterdi.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.
Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netenyahu'nun yaşadığı bir dünya asla temiz ve güvenli olmayacak! Cami duvarına pislemeye başladığına göre eceli yaklaşıyor demektir!" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA