Saadet, Gelecek ve DEVA Partileri Yeniden Grup Kurmak İçin Görüşmelere Başladı

Haber : Halil YATAR

(ANKARA) - TBMM'de Saadet-Gelecek Grubu'nun düşmesinin ardından Gelecek Partisi, Saadet Partisi ile DEVA Partisi arasında TBMM'de yeniden grup kurmak için çalışmalar başladı. Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, görüşmelerde sona yaklaşıldığını belirterek, "Genel Başkanlar düzeyinde görüşmeler yapıldı. Büyük ihtimalle bir haftaya kadar kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadesini kullandı.

Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılmasının ardından TBMM'de Saadet-Gelecek Grubu düşmüştü. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre TBMM'de yeniden grup kurulması için Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi arasında genel başkanlar düzeyinde görüşmeler başladı. Saadet Partisi Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, yaptığı açıklamada, üç parti arasında grup kurma çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, "Genel başkanlar düzeyinde görüşmeler yapıldı. Bir haftaya kadar da büyük bir ihtimalle kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadesini kullandı.

Alınan bilgilere göre üç parti arasında süren görüşmelerin yanı sıra bazı bağımsız milletvekilleriyle de temaslar sürüyor. Bazı bağımsız milletvekillerinin de oluşturulacak yeni gruba katılmasının beklendiği ifade edildi.