Haberler

Rüzgar Gibi Özgür: Filistin İçin Flamenko Gösterisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cristina Heeren Vakfı tarafından düzenlenen 'Rüzgar Gibi Özgür Filistin İçin Tek Yürek' flamenko gösterisi, Gazze'deki insani dramı sahneye taşıyan bir etkinlik olacak. Gösteri 9 Ekim'de AKM Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak ve geliri Gazze'ye bağışlanacak.

"Rüzgar Gibi Özgür Filistin İçin Tek Yürek" adlı flamenko gösterisi, Gazze'deki insanlık dramını sanatın evrensel diliyle sahneye taşıyacak.

Cristina Heeren Vakfı tarafından düzenlenecek etkinlik, 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Gösteri, Kızılay, İspanya Büyükelçiliği ve Muğla İspanya Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle Ankara ve İstanbul'da sahnelenecek.

Etkinliğin tüm geliri, Kızılay aracılığıyla Gazze'ye bağışlanarak aylardır süren saldırılar sonucu binlerce masumun yaşamını yitirdiği, eğitim ve sağlık kurumlarının büyük oranda zarar gördüğü bölgede temel insani ihtiyaçların karşılanmasına destek sağlanacak.

İspanya ve Türkiye arasındaki köklü dostluk ve diplomatik işbirliğinin bu özel program vesilesiyle bir kez daha güçlenmesi hedefleniyor. İki ülke, yüzyıllardır süregelen dostluklarını bu kez Filistin halkının yanında durarak, acılara karşı ortak bir sesle ifade edecek.

Detaylı bilgi için "www.akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İhanet' paylaşımı bomba: Berdan Mardini, 15 yaş küçük eşinden boşanıyor

"İhanet" paylaşımı bomba! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor
Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.