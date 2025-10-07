Rüzgar Gibi Özgür: Filistin İçin Flamenko Gösterisi

"Rüzgar Gibi Özgür Filistin İçin Tek Yürek" adlı flamenko gösterisi, Gazze'deki insanlık dramını sanatın evrensel diliyle sahneye taşıyacak.

Cristina Heeren Vakfı tarafından düzenlenecek etkinlik, 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Gösteri, Kızılay, İspanya Büyükelçiliği ve Muğla İspanya Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle Ankara ve İstanbul'da sahnelenecek.

Etkinliğin tüm geliri, Kızılay aracılığıyla Gazze'ye bağışlanarak aylardır süren saldırılar sonucu binlerce masumun yaşamını yitirdiği, eğitim ve sağlık kurumlarının büyük oranda zarar gördüğü bölgede temel insani ihtiyaçların karşılanmasına destek sağlanacak.

İspanya ve Türkiye arasındaki köklü dostluk ve diplomatik işbirliğinin bu özel program vesilesiyle bir kez daha güçlenmesi hedefleniyor. İki ülke, yüzyıllardır süregelen dostluklarını bu kez Filistin halkının yanında durarak, acılara karşı ortak bir sesle ifade edecek.

Detaylı bilgi için "www.akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.