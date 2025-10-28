Rusya ve Suriye Savunma Bakanları Kısa Vadeli İşbirliğini Görüştü

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, ikili işbirliğini ele aldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov ve Kasra, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede, Rusya ile Suriye arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Belousov, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Kasra'yı yeniden Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu, liderlerimiz ve savunma bakanlıkları arasındaki temasların anlamlı, verimli ve umut verici olduğunu gösteriyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce Moskova'da bir araya geldiğini anımsatan Belousov, bu görüşmenin iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki ilişkilerin gelişimine ivme kazandırdığını belirtti.

Suriye Savunma Bakanı Kasra, Suriye heyetine Moskova'da gösterilen ilgiden dolayı Rus tarafına minnettarlığını dile getirdi.

Rusya ile etkileşimin büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Kasra, ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.