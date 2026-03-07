Rusya: Ukrayna'daki askeri hedefleri yüksek hassasiyetli füzelerle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, ülke içindeki sivil hedeflere yönelik "terör saldırıları"na karşılık Ukrayna'da askeri hedefleri ve enerji altyapısını vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki sivil yapılara "terör saldırısı" düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun bu saldırılara yanıt olarak Ukrayna'daki askeri hedeflere saldırıda bulunduğu aktarılan açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri karadan, havadan ve denizden fırlatılan uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji altyapısı tesisleri ve askeri havaalanlarına büyük bir saldırı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının hedefine ulaştığı bildirilen açıklamada, bütün hedeflerin vurulduğu kaydedildi.