Haberler

Rusya: Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri tesisleri ve enerji tesislerini vurduk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör eylemlerine karşılık, Ukrayna'daki askeri ve enerji tesislerine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılar, yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları ile gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri tesisleri ve enerji tesislerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusu için kullanılan enerji altyapı tesislerine ve askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere, insansız hava aracı (İHA) üretim, depolama ve kullanma merkezlerine yönelik yoğun saldırı düzenledi." ifadesi yer aldı.

Saldırının karadan ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile düzenlendiği aktarılan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında sayı 19'a çıktı! Ünlü boksör Adem Kılıçcı da gözaltında

Sayı giderek artıyor! Survivor şampiyonu milli sporcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş çanları çalıyor! Hangardan çıkarıp füze kapasitesini artırdılar

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Hangardan çıkarıp füze ilave ettiler
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü kesti

Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü böyle kesti
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize
Savaş çanları çalıyor! Hangardan çıkarıp füze kapasitesini artırdılar

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Hangardan çıkarıp füze ilave ettiler
Kız isteme töreninde olay! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Kız isteme töreninde olay! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu