Haberler

Rusya: Ukrayna'ya ait 43 İHA'yı etkisiz hale getirdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 43 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini açıkladı. İHA'ların Rusya'nın Bryansk, Belgorod, Kursk, Rostov bölgeleri ile Kırım üzerinde düşürüldüğü belirtildi. Çuvaşistan Cumhuriyeti'nde bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 43 insansız hava aracını (İHA) çeşitli bölgeler üzerinde yok ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 43 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, bunların Bryansk, Belgorod, Kursk, Rostov bölgeleri ile Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti, yasa dışı ilhak edilen Kırım ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Çuvaşistan Cumhuriyeti Başkanı Oleg Nikolayev, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, başkent Çeboksarı'nın İHA saldırısına uğradığını belirterek, "Can kaybı yok. Ciddi hasar yok. Birkaç otomobil hasar gördü." ifadelerini kullandı.

Çeboksarı Belediye Başkanı Stanislov Trofimov da Telegram hesabı üzerinden İHA saldırısı sonucu bazı binalardaki dairelerin hasar gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA " / " + Dmitri Chirciu -
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı

Kış geri geldi, İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! Seferler iptal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek

Tarihi zafer sonrası paylaşımı çok fena
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi

Küplere bindi! 5-2'lik zafer sonrası Osimhen'i delirten olay