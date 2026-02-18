Rusya: Ukrayna'ya ait 43 İHA'yı etkisiz hale getirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 43 insansız hava aracını (İHA) çeşitli bölgeler üzerinde yok ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 43 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, bunların Bryansk, Belgorod, Kursk, Rostov bölgeleri ile Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti, yasa dışı ilhak edilen Kırım ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Çuvaşistan Cumhuriyeti Başkanı Oleg Nikolayev, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, başkent Çeboksarı'nın İHA saldırısına uğradığını belirterek, "Can kaybı yok. Ciddi hasar yok. Birkaç otomobil hasar gördü." ifadelerini kullandı.

Çeboksarı Belediye Başkanı Stanislov Trofimov da Telegram hesabı üzerinden İHA saldırısı sonucu bazı binalardaki dairelerin hasar gördüğünü kaydetti.