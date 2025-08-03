Rusya, Ukrayna'ya Ait 41 İHA'yı İmha Etti

MOSKOVA, 3 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 41 insansız hava aracının Rus hava savunma güçleri tarafından imha edilip önlediğini duyurdu.

Cumartesi günü geç saatlerde yapılan açıklamada, insansız hava araçlarının Moskova saatiyle 20.00 ile 23.25 arasında Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.