Rusya: Ukrayna'nın ordu için kullandığı ulaşım altyapısına yönelik saldırıları sürdürüyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ordu için kullandığı ulaşım altyapısına yönelik saldırıları sürdürdüklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna ordusu için kullanılan ulaşım altyapısına yönelik saldırıları sürdürdüğü, bu kapsamda gün içinde Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda altyapı unsurları, askeri yükler taşıyan 2 kuru yük gemisi ve deniz römorkörünün vurulduğu kaydedildi.

Karadeniz'de de kuru yük gemisinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'nın Odessa ve Nikolayev limanlarındaki hedefler ile Karadeniz'de askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA