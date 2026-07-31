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Rusya: Ukrayna'nın liman altyapısı ile askeri yük taşıyan gemiyi vurduk

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndaki akaryakıt depoları ile askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndaki akaryakıt depoları ile askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin dün akşam Ukrayna'nın liman altyapısı ile Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Saldırılarda havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı kaydedilen açıklamada, Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusu için kullanılması planlanan akaryakıt depolarının vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca Odessa'nın güneyinde seyir halindeyken Ukrayna'daki limanlardan birine askeri yük taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin de hedef alındığı bildirildi.

Öte yandan bakanlıktan yapılan başka bir açıklamada, gece boyunca Ukrayna'ya ait uçak tipi 371 insansız hava aracının (İHA) hava savunma güçlerince engellenerek imha edildiği belirtildi.

İHA'ların Belgorod, Bryansk, Voronej, Volgograd, Kursk, Rostov, Tula, Krasnodar bölgeleri, Dağıstan, Tataristan cumhuriyetleri ile Kırım Yarımadası, Azak ve Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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