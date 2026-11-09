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Rusya, Ukrayna’nın İHA fabrikası ve trafo merkezlerini vurduğunu açıkladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'nın askeri sanayi ve enerji tesislerine saldırı düzenlediğini açıkladı. Poltava'daki Globinskiy İHA fabrikası ile trafo merkezleri ve Karadeniz'de askeri yük taşıyan gemi hedef alındı; Moskova dahil çeşitli bölgelerde 430 İHA yok edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi ve enerji tesislerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun gece Ukrayna'nın askeri sanayi ve enerji tesislerine yönelik saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, "Poltava bölgesinde insansız hava araçları (İHA) üreten Globinskiy fabrikası ile Kiev, Dnipropetrovsk, Çerkası ve Vinnitsa bölgelerinde birer trafo merkezi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Karadeniz'de de askeri yük taşıyan geminin hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırılarda İHA'ların kullanıldığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 430 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA
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