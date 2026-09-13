Rusya: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Çernyakov yerleşim birimini ele geçirdik
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Çernyakov yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Çernyakov yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Kuzey Askeri Kuvvetleri birlikleri, Harkiv bölgesindeki Çernyakov yerleşim yeri üzerinde kontrol sağladı." ifadesine yer verildi.
Bakanlık, dün Donetsk bölgesindeki Veseloye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA