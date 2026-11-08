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Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısı ve gemilerine İHA'larla saldırılarını sürdürdü

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji altyapısı ve gemilerine yönelik saldırıların sürdürüldüğünü açıkladı. Açıklamaya göre Kamenskaya trafo merkezi vuruldu, Karadeniz'de askeri yük taşıyan gemi ile Çernomorsk Limanı'ndaki konteyner gemisi İHA'larla hedef alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji altyapısı ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısı ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Gün içinde Dnipropetrovski askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını sağlayan 'Kamenskaya' trafo merkezi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Karadeniz'de askeri yükler taşıyan gemi ile Çernomorsk Limanı'nda bir konteyner gemisinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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