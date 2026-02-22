Haberler

Rusya: Ukrayna'nın enerji altyapısını yüksek hassasiyetli silahlarla vurduk

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun kendi topraklarındaki sivil altyapıya yönelik saldırılarına yanıt olarak, Ukrayna'nın enerji altyapısını ve askeri sanayi tesislerini hedef alarak yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılarda bulunduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rus topraklarındaki sivil altyapıya yönelik saldırılarına karşılık, Ukrayna'nın enerji altyapısı ve askeri sanayi tesislerini yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saat içinde Ukrayna'nın Rusya'daki sivil altyapıya yönelik "terör saldırılarına" karşılık verildiği kaydedilen açıklamada, "Rus ordusu, Ukrayna askeri ve sanayi tesislerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji altyapı tesislerine karadan ve havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları kullanarak büyük bir saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının hedefine ulaştığı bildirilen açıklamada, belirlenen bütün hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde Ukrayna'ya ait toplam 86 uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğü bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA / Ali Cura
