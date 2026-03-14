Rusya: Ukrayna'ya ait 280 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 280 insansız hava aracının Rus topraklarında vurulduğunu ve bunların 47'sinin Moskova bölgesinde düştüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Bugün yerel saatle 11.00'den 21.00'e kadar 280 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği aktarılan açıklamada bunların 47'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
