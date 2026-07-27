Haberler

Peskov: Ukrayna krizinde yeni teklif yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik somut gelişme olmadığını, Zelenskiy'nin iddialarını yorumlamaya gerek duymadığını ve Rus donanmasının ticari gemileri korumak için ek tedbirler alabileceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni tekliflerle ilgili somut gelişme olmadığını söyledi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD'deki görüşmelerinde hava ateşkesiyle ilgili inisiyatifin ele alınacağı" yönündeki iddiayı değerlendiren Peskov, "Bu konuda somut bir gelişme yok. (Meselenin çözümü ile ilgili) Yeni formüller ve tekliflerle ilgili de somut bir gelişme yok." diye konuştu.

Peskov, Zelenskiy'nin, " Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmalara yaklaşık 30 bin Kuzey Koreli askeri dahil etmeyi planladığı" yönündeki iddiaya ilişkin ise "Bu açıklamaları yorumlamaya gerek duymuyorum. Planlarımız hakkında konuşmak Zelenskiy'nin??????? görevi değil." ifadelerini kullandı.

"Rus donanması, ticari gemilerin korunmasına yönelik ek tedbirler alabilir"

Rus ticari gemilerinin silahlandırılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Deniz Kuvvetlerine Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emrettiğine işaret etti.

Peskov, "Uluslararası deniz hukukuna göre, ticari gemiler silahlandırılamaz. Bu nedenle ticari gemilerin ek teçhizatla donatılması mümkün değil. Ancak Rus donanması, söz konusu gemilerin korunmasına yönelik ek tedbirler alabilir." dedi.

Kaynak: AA
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karslı ve Ordulu ailelerin kavgası Japonya'yı karıştırdı

Karslılarla Ordulular birbirine girdi, Japonların tepkisi gündem oldu
Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti

Katil, en yakınındaki isim çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te bunu gören şaşkına dönüyor

Milyonları ilgilendiriyor! e-Devlet'te bunu gören şaşkına dönüyor
Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek

Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek
ATM'de büyük tehlike! Hesabınız saniyeler içinde boşalabilir

Aman dikkat! ATM'de bunu gören sakın işlem yapmasın
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi

Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok