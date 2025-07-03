Rusya-Ukrayna Görüşmelerinin Üçüncü Turu İçin Tarih Bekleniyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun tarihinin kısa süre içinde kesinleşmesini beklediklerini açıkladı.

MOSKOVA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen görüşmelerin üçüncü turunun tarihinin "yakın gelecekte" kesinleşmesini beklediklerini söyledi.

Peskov, çarşamba günkü basın toplantısında, "Kısa süre içinde tarih konusunda bir uzlaşmaya varılacağını umuyoruz" dedi. Sözcü, görüşmelerin ne zaman yapılacağının karşılıklı mutabakatla belirlenmesi yönündeki tutumlarını vurguladı.

Kesin tarihin henüz belirlenmediğini kaydeden Peskov, müzakere çerçevesinin doğası gereği karşılıklı işbirliği gerektirdiğine dikkat çekti.

Sözcü, "Bu karşılıklı bir süreçtir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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