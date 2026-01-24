Haberler

Rusya: Kiev'in "terör eylemleri"ne karşı Ukrayna'daki İHA fabrikasını ve enerji tesislerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın sivil hedeflerine yönelik 'terör eylemleri'ne karşılık olarak, Ukrayna'daki insansız hava aracı fabrikası ve enerji tesislerine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör eylemleri"ne karşı Ukrayna'daki insansız hava aracı (İHA) fabrikasını ve enerji tesislerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece İHA üretim fabrikasına ve Ukrayna'nın askeri sanayisi için kullanılan enerji tesislerine yönelik yoğun saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi.

Saldırının karadan ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
