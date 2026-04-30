Rusya: Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Sumi ve Donetsk bölgelerinde birer yerleşim yeri ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Korçakovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Novoaleksandrovka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu