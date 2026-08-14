Rusya'dan Odessa ve Yujnıy limanlarına saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa ve Yujnıy limanlarında Ukrayna ordusu için kullanılan yakıt tankı ile silah ve askeri teçhizatın bulunduğu deponun vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısı ve deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gün içinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusu için kullanıldığı belirtilen akaryakıt tankının vurulduğu aktarılan açıklamada, Yujnıy Limanı'nda Ukrayna ordusuna ait silah, askeri teçhizat ve malzemenin bulunduğu deponun hedef alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA