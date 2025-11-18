Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde iki yerleşim biriminin kontrolünü sağladığını açıkladı. Harkiv'de Tsegalnoye, Dnipropetrovsk'ta ise Neçayevka yerleşim yerleri kurtarıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Ukrayna'da 2 yerleşim biriminde kontrolün ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Tsegalnoye, Dnipropetrovsk bölgesinde de Neçayevka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.
Bakanlık, dün Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim birimini ele geçirdiklerini kaydetmişti.
