Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Genelinde Askeri Hedefleri Vurduk

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, insansız hava araçları ile Ukrayna'ya ait askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Saldırılarda mühimmat ve askeri teçhizat depolarının yanı sıra geçici konuşlanma noktaları da hedef alındı.

MOSKOVA, 8 Ocak (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, insansız hava araçları (İHA) ile bağlantılı tesisler, askeri depolar ve geçici konuşlanma noktalarının aralarında bulunduğu çok sayıda Ukrayna askeri hedefini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada saldırıların uzun menzilli İHA'ların üretimi, depolanması, uçuş öncesi hazırlığı ve fırlatılmasıyla bağlantılı tesislerin yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 140 farklı noktadaki mühimmat depolarını, askeri teçhizat depolarını ve geçici konuşlanma noktalarını hedef aldığı bildirildi.

Rus hava savunma sistemlerinin geçmiş gün içinde ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden ateşlenen bir roketi önlediği ve 106 sabit kanatlı İHA'yı düşürdüğü de kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
