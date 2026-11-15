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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da enerji ve liman tesislerini vurduğunu açıkladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlı enerji, liman ve demir yolu tesislerine gece saldırı düzenlediğini açıkladı. Bakanlığa göre hava savunması Ukrayna'ya ait 533 İHA'yı yok etti, ayrıca Çornomorsk Limanı ve Dnipropetrovsk'ta lokomotifler vuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan enerji, liman ve demir yolu altyapı tesislerini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun gece askeri amaçla kullanılan enerji, liman ve demir yolu altyapı tesislerine saldırı düzenlediği bildirilerek, "Rivne bölgesinde Ukrayna ordusu için kullanılan lojistik tesislerinin çalışmalarını sağlayan trafo merkezi, Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'nda feribot terminali ve trafo merkezi ile Dnipropetrovsk kentindeki bir tren istasyonu yakınlarında iki lokomotif vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz'de askeri yükler taşıyan bir geminin de hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, gece Ukrayna'ya ait 533 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği de kaydedildi.

Kaynak: AA
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