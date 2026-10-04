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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa açıklarında yük gemisini İHA ile vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa açıklarında Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin İHA ile vurulduğunu bildirdi. Bakanlık, Odessa'nın doğusunda geminin vurulduğunu ve Ukrayna liman altyapısına yönelik saldırıların sürdüğünü belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa açıklarında Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın liman altyapısı ile Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gece saatlerinde Odessa şehrinin doğusunda denizde seyir halindeki bir kuru yük gemisinin İHA saldırısıyla vurulduğu kaydedilen açıklamada, geminin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri malzeme taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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