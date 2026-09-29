Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de veri merkezleri ve füzeli lokomotif deposunu vurdu

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MOSKOVA, 29 Eylül (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bi-mobile ve Parkovyi şirketlerine ait veri merkezleri ile içinde FP-5 Flamingo tipi füzelerin bulunduğu bir lokomotif deposunu hedef aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada, gece saatlerinde Kiev bölgesinde insansız hava aracı (İHA) üretimi ve depolanmasında kullanılan Belogorodka depo terminalinin de hedef alındığı belirtildi. Odessa bölgesine yönelik saldırılarda ise Ukrayna'nın liman altyapısına elektrik sağlayan Usatovo trafo merkezi ile Velikodolinskoye'deki bir İHA üretim atölyesinin vurulduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, İzmail Limanı'nda askeri yüklerin boşaltılmasında kullanılan liman altyapısı ile Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusu için askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisi ve limana yaklaşmakta olan bir başka gemi daha saldırıların hedefi oldu.

Bakanlık ayrı bir açıklamada ise gece boyunca farklı bölgelerde Ukrayna'ya ait 129 İHA'nın imha edildiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua