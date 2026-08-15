Rusya Odessa Limanı'ndaki Askeri Depoları Vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusu için kullanıldığı belirtilen askeri malzeme depolarının insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusu için kullanıldığı belirtilen askeri malzeme depolarının insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısı ve deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, gün içinde Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusu için ayrılan askeri malzemenin bulunduğu depoların İHA'larla vurulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA