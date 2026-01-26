Rusya: Ukrayna'nın Enerji ve Askeri Altyapısını Vurduk

MOSKOVA, 26 Ocak (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna'nın birçok bölgesindeki enerji ve askeri altyapıya saldırılar düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada Rus ordusunun, Ukrayna'nın askeri-endüstriyel kompleksini destekleyen bir enerji tesisini, bir üretim atölyesini ve uzun menzilli insansız hava aracı (İHA) depolama ve fırlatma alanlarını hedef aldığı belirtildi. 159 bölgede Ukrayna silahlı birlikleri ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının da vurulduğu kaydedildi.

Rus hava savunma sistemlerinin, iki güdümlü bombayı ve ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden ateşlenen 31 roketi önlediği, 68 sabit kanatlı İHA'yı da düşürdüğü ifade edildi.