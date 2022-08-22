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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna

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Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna güçlerince Rus güçlerinden savaşta ele geçirilen Rus ordusuna ait kullanılmaz haldeki çok sayıda zırhlı, yaklaşan '24 Ağustos Ukrayna Bağımsızlık Günü' öncesinde, başkent Kiev'de sergilenmeye devam ediyor. Kiev'in Kreşatik Caddesi'nde ve Bağımsızlık Meydanı'nda sergilenen zırhlıları, Ukraynalı vatandaşlar akşam saatlerinde de görmeye geliyor. Akşam saat 23.00'te başlayan sokağa çıkma yasağı öncesine kadar bir çok Ukraynalı vatandaşın zırhlıları görmeye geldiği görülüyor.

Kaynak: AA / Metin Aktaş - Güncel

Ukrayna Rusya Kiev Güncel Haberler

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