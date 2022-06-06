Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Haberler

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Evlerini onarmaya çalışan siviller Hasar gören evlerden detaylar Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunan Druzhkivka kentinde siviller zor koşullarda yaşamaya devam ederken saldırının izleri ve yaşanan yıkım görüntülendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Evlerini onarmaya çalışan siviller Hasar gören evlerden detaylar Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunan Druzhkivka kentinde siviller zor koşullarda yaşamaya devam ederken saldırının izleri ve yaşanan yıkım görüntülendi. AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel Donetsk Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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