Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Haberler

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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna

AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Evlerini onarmaya çalışan siviller Hasar gören evlerden detaylar Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunan Druzhkivka kentinde siviller zor koşullarda yaşamaya devam ederken saldırının izleri ve yaşanan yıkım görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Evlerini onarmaya çalışan siviller

Hasar gören evlerden detaylar

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunan Druzhkivka kentinde siviller zor koşullarda yaşamaya devam ederken saldırının izleri ve yaşanan yıkım görüntülendi.

AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel

Donetsk Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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