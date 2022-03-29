Rusya'nın Paris Büyükelçiliğinden Ruslara, Fransa'nın Deauville kentine gitmeme çağrısı

Rusya'nın Paris Büyükelçiliği, belediyenin Rusya'ya ait müstakil evin duvarına Ukrayna bayrağının renklerini yansıtması nedeniyle Ruslara, Fransa'nın Deauville kentini ziyaret etmemeleri çağrısında bulundu.

Rusya'nın Paris Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Deauville'de "Rus karşıtı" eylemlerin yapıldığı ve kentin Rus vatandaşları için güvenlik riski oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Rus vatandaşlarına Deauville'i ziyaret etmemeleri çağrısı yapıldığı kaydedildi.

Deauville Belediyesinden 24 Mart'ta yapılan açıklamada, belediye binasının yanı sıra kentte Rusya'ya ait müstakil evin duvarına her akşam Ukrayna bayrağının renklerinin yansıtıldığı ifade edilmişti.