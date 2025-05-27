Rusya'nın Baltık Filosundan Askeri Tatbikat

Rusya'nın Baltık Filosundan Askeri Tatbikat
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Filosu'nun Baltık Denizi'nde planlı bir askeri tatbikat başlattığını duyurdu. Tatbikata, 20'den fazla savaş gemisi, 25 uçak ve helikopter ile yaklaşık 3 bin asker katılıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Filosunun Baltık Denizi'nde askeri tatbikat başlattığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Baltık Filosunun, Baltık Denizi'nde başlattığı planlı tatbikatla savunma potansiyelini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Tatbikata Moskova ve Leningrad askeri bölgelerine bağlı birliklerin de katıldığı kaydedilen açıklamada, "Tatbikatta, 20'den fazla çeşitli savaş gemisi, 25 uçak ve helikopter, 70 askeri teçhizat ile yaklaşık 3 bin asker yer alıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tatbikatın süresine dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu

Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Damien Comolli, İtalyan devine gidiyor

Fenerbahçe'den kovulurcasına gönderilen Comolli İtalyan devine gidiyor
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu

Yaylaya çıkan adam böylesini ilk defa buldu! Toplam ağırlığı inanılmaz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.