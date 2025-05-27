Rusya'nın Baltık Filosundan Askeri Tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Filosunun Baltık Denizi'nde askeri tatbikat başlattığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Baltık Filosunun, Baltık Denizi'nde başlattığı planlı tatbikatla savunma potansiyelini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Tatbikata Moskova ve Leningrad askeri bölgelerine bağlı birliklerin de katıldığı kaydedilen açıklamada, "Tatbikatta, 20'den fazla çeşitli savaş gemisi, 25 uçak ve helikopter, 70 askeri teçhizat ile yaklaşık 3 bin asker yer alıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tatbikatın süresine dair bilgi verilmedi.