Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Konsolosluğu, Tutuklu Rus Vatandaşlarıyla Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi Başkanı, Azerbaycan'da tutuklu bulunan Rus vatandaşlarıyla 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmedi.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi Başkanının Azerbaycan'da tutuklu bulunan Rus vatandaşlarıyla görüştüğü bildirildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi Başkanı, tutuklu Rus vatandaşlarıyla görüştü.

3 saat süren görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Azerbaycan'da, Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisinin 2 çalışanı tutuklanmıştı.

Ayrıca, İran kaynaklı uyuşturucuların Bakü üzerinden transit geçişi, çevrim içi dağıtımı ve siber dolandırıcılık faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle bazı Rus vatandaşlarının da tutuklu yargılanmalarına karar verilmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 13'ü tutuklandı

Saraçhane olaylarında gözaltına alınan 35 kişi için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi

Akaryakıta ÖTV ayarı! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.