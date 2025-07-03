Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Konsolosluğu, Tutuklu Rus Vatandaşlarıyla Görüştü
Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi Başkanı, Azerbaycan'da tutuklu bulunan Rus vatandaşlarıyla 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmedi.
Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi Başkanının Azerbaycan'da tutuklu bulunan Rus vatandaşlarıyla görüştüğü bildirildi.
Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi Başkanı, tutuklu Rus vatandaşlarıyla görüştü.
3 saat süren görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.
Azerbaycan'da, Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisinin 2 çalışanı tutuklanmıştı.
Ayrıca, İran kaynaklı uyuşturucuların Bakü üzerinden transit geçişi, çevrim içi dağıtımı ve siber dolandırıcılık faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle bazı Rus vatandaşlarının da tutuklu yargılanmalarına karar verilmişti.
Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel