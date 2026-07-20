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Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Moskova bölgesinde 2 kişi yaralandı

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Rusya'nın Moskova Bölge Valisi, Ukrayna'nın bölgeye 400'den fazla İHA ile saldırdığını, 2 kişinin yaralandığını ve bazı evlerin hasar gördüğünü açıkladı.

Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Ukrayna'nın bölgeye insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı sonucu 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vorobyov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA saldırısında Moskova bölgesindeki Podolsk, Domodedovo ve Odintsovo şehirlerinin hedef alındığını belirtti.

Söz konusu kentlerde, İHA saldırısı sonucu birkaç evin ve sivil altyapı unsurlarının hasar gördüğünü kaydeden Vorobyov, "Domodedovo'da 2 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Vorobyov, olay yerlerinde acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

"Moskova bölgesine 400 İHA gönderildi"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün saat 20.30'dan bu yana Moskova bölgesi yönüne 400'den fazla Ukrayna İHA'sı gönderildiğini belirtti.

İHA'ların büyük çoğunluğunun uzakta imha edildiği bilgisini paylaşan Sobyanin, 85 İHA'nın Moskova'ya yaklaşırken vurulduğunu kaydetti.

Rusya'daki e-ticaret platformu Wildberries'in basın servisinden yapılan açıklamada ise Moskova bölgesindeki Koledino köyünde şirkete ait lojistik merkezinde çalışanların tahliye edildiği belirtilerek, "Personel, çalışma yerine döndü. Merkez çalışmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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