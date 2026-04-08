Kremlin: Küresel Krizin Etkisiyle Rusya'nın Enerji Kaynaklarına Talep Arttı

MOSKOVA, 8 Nisan (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel enerji krizi ortamında Rusya'nın enerji kaynaklarına yönelik talebin arttığını söyledi.

Peskov, salı günü yaptığı açıklamada, "Dünya, boyutları her geçen gün artan ciddi bir ekonomik ve enerji krizine girerken, enerji piyasası ve koşulları tamamen değişti" dedi.

"Alternatif pazarlardan enerji kaynaklarımızı satın almaya yönelik çok sayıda talep var" diyen Peskov, "Çıkarlarımız doğrultusunda müzakereler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

