Haberler

Kremlin: Küresel Krizin Etkisiyle Rusya'nın Enerji Kaynaklarına Talep Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel enerji krizi sırasında Rusya'nın enerji kaynaklarına talebin arttığını ve alternatif pazarlardan enerji satın almak için müzakereler yürütüldüğünü belirtti.

MOSKOVA, 8 Nisan (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel enerji krizi ortamında Rusya'nın enerji kaynaklarına yönelik talebin arttığını söyledi.

Peskov, salı günü yaptığı açıklamada, "Dünya, boyutları her geçen gün artan ciddi bir ekonomik ve enerji krizine girerken, enerji piyasası ve koşulları tamamen değişti" dedi.

"Alternatif pazarlardan enerji kaynaklarımızı satın almaya yönelik çok sayıda talep var" diyen Peskov, "Çıkarlarımız doğrultusunda müzakereler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

