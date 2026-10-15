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Rusya, Kiev ve Harkiv'de enerji altyapısını vurdu, 600 bin kişi elektriksiz kaldı

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Rusya, Kiev ve Harkiv'de enerji altyapısını vurdu, 600 bin kişi elektriksiz kaldı
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Bakanlık, çarşamba gecesi Kiev ve Harkiv bölgelerindeki enerji ve iletişim altyapısının vurulduğunu duyurdu. Zelenskiy, saldırılarda 39 balistik füze ve 120'den fazla İHA kullanıldığını, 26 enerji tesisinin zarar gördüğünü ve en az 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını belirtti.

MOSKOVA, 15 Ekim (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, çarşamba gecesi düzenlenen hava saldırılarında Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Kiev ve Harkiv bölgelerindeki enerji ile iletişim altyapısının hedef alındığını duyurdu.

Bakanlık, Kiev'deki ATM Ukrsibbank veri merkezinin yanı sıra Darnytsia 4, Kievskaya 5 ve Kievskaya 6 birleşik ısı ve elektrik santralleri, Trypilska ve Zmiivska termik santralleri ile Kievskaya elektrik trafo merkezi de dahil olmak üzere çok sayıda enerji tesisinin vurulduğunu belirtti.

Bakanlık, söz konusu tesislerin Ukrayna'nın askeri altyapısıyla bağlantılı olduğunu, Kiev ile çevre bölgelerdeki askeri tesislere ve savunma sanayisi tesislerine elektrik sağladığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 39 balistik füze, 120'den fazla saldırı insansız hava aracı (İHA) ve kamikaze mühimmat kullanarak enerji ve kritik altyapı tesislerine saldırı düzenlediğini söyledi.

Zelenskiy, saldırılarda Ukrayna'nın enerji sistemindeki 26 tesis ile dört petrol ve doğalgaz tesisinin zarar gördüğünü, en az 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını ve can kayıpları yaşandığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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