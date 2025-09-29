Haberler

Rusya, İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi'nden Çekildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekildiğine dair yasayı imzaladı. Bu yasa ile birlikte Rusya, 1987 tarihli sözleşmenin yanı sıra 1990'larda imzalanan iki protokolü de feshetmiş oldu.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde, Putin'in imzasıyla yayımlanan yasaya göre Rusya, 1987 tarihli İşkencenin ve Gayriinsani veya Küçültücü Ceza ya da Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi.

Yasa gereği Rusya, anlaşma kapsamında 1990'larda imzalanan iki protokolü de feshetti.

Moskova yönetimi, Mart 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine son vermiş, Eylül 2022'de ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) ayrılmıştı.

