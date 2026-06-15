Haberler

Rusya, 24 Haziran'a Kadar İran'a Gece Uçuşlarını Yasakladı

Rusya, 24 Haziran'a Kadar İran'a Gece Uçuşlarını Yasakladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, 14-24 Haziran 2026 tarihlerinde Moskova saatiyle 23.00 ile 11.00 arasında İran’daki havalimanlarına uçuş yapılmasını yasakladı. Gündüz uçuşları ise risk değerlendirmesi sonrası onaylanacak.

MOSKOVA, 15 Haziran (Xinhua) -- Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, 14-24 Haziran tarihlerinde Moskova saatiyle 23.00 ile 11.00 saatleri arasında İran'daki havalimanlarına uçuş yapılmasını yasakladı.

Ajanstan pazar günü akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Rus havayolu şirketlerinin İran hava sahasındaki faaliyetlerine yönelik bir NOTAM yayımlamıştır. Rus havayolu şirketlerinin, 14-24 Haziran 2026 tarihlerinde Moskova saatiyle 23.00 ile 11.00 arasında Rusya'daki havalimanlarından İran'daki havalimanlarına uçuş yapması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Moskova saatiyle 11.01 ile 23.59 saatleri arasında İran'a yapılacak uçuşlarının ise Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün ilgili rehberlik ilkeleri ışığında ve yapılacak risk değerlendirmelerinin ardından onaylanacağı belirtildi.

Ajans, bu tedbirlerin uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaya konulduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Mutabakat zaptı basına sızdı! İşte anlaşmada yer alan 14 madde

Masadaki 14 kritik madde ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu'nun maçtan çıkmama sebebi belli oldu

Kerem'in maçtan çıkmama sebebi belli oldu
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı

Tarihi anlaşma basına sızdı! Gündem yaratacak 300 milyar dolar detayı
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama

Ülkeyi sarsan skandal! Görüntülerin ardından düğmeye basıldı
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebilir

Tehlike çanları! Son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebiliriz
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar