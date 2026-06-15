Rusya, 24 Haziran'a Kadar İran'a Gece Uçuşlarını Yasakladı

MOSKOVA, 15 Haziran (Xinhua) -- Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, 14-24 Haziran tarihlerinde Moskova saatiyle 23.00 ile 11.00 saatleri arasında İran'daki havalimanlarına uçuş yapılmasını yasakladı.

Ajanstan pazar günü akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Rus havayolu şirketlerinin İran hava sahasındaki faaliyetlerine yönelik bir NOTAM yayımlamıştır. Rus havayolu şirketlerinin, 14-24 Haziran 2026 tarihlerinde Moskova saatiyle 23.00 ile 11.00 arasında Rusya'daki havalimanlarından İran'daki havalimanlarına uçuş yapması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Moskova saatiyle 11.01 ile 23.59 saatleri arasında İran'a yapılacak uçuşlarının ise Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün ilgili rehberlik ilkeleri ışığında ve yapılacak risk değerlendirmelerinin ardından onaylanacağı belirtildi.

Ajans, bu tedbirlerin uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaya konulduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua