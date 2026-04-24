Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı 193 esir asker takas edildi

Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 193 esir askerin takas edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan 193 Rus askerinin geri alındığı, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 193 esir askerin verildiği belirtildi.

Rus askerlerinin halihazırda Belarus'ta bulunduğu, gerekli psikolojik ve tıbbi yardım aldığı aktarılan açıklamada, tüm Rus askerlerinin tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık tesislerine nakledileceği aktarıldı.

Açıklamada, esir takasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD'nin arabulucu rol oynadığı bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya ile gerçekleşen esir takası sonucu 193 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını bildirdi.

Takas edilen Ukraynalı askeri personelin ordunun farklı birimlerinde görev yaptığını aktaran Zelenskiy, "Aralarında, Rusya'nın haklarında suç duyurusunda bulunduğu kişiler ve yaralılar da var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, tüm esirlerin evlerine geri getirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek "Her birini hatırlıyoruz ve insanlarımızın Rus esaretinden evlerine dönmesi için her gün çalışmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Rusya ile Ukrayna arasında Paskalya Bayramı nedeniyle 11 Nisan'da karşılıklı 175 esir askerin takası gerçekleşmişti.

Kaynak: AA / Ali Cura
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

Erdoğan güzel haberi verdi! 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak
Yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti

Hepimizin yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti
Anıtkabir'le ilgili tartışılan öneri! Karşı çıkan da var, destekleyen de

Anıtkabir'le ilgili yeni öneri! Karşı çıkan da var, destekleyen de

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti

Hepimizin yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti

Netanyahu için kanser açıklaması
Balıkçı denizde boğulan koyunu görünce şaşkına döndü

Fark edince yanına yaklaştı, gördüğü manzara balıkçıyı şoke etti