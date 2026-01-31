Haberler

Rusya: Donetsk ve Zaporijya'da 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde bulunan Toretskoye ve Petrovka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlık, Ukrayna'daki savaş faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdiği bildirilen açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Toretskoye, Zaporijya bölgesinde de Petrovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 24-30 Ocak'ta Ukrayna'daki Harkiv, Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

