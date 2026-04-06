Haberler

Rusya, Orta Doğu'daki durumun kontrolden çıkma ihtimali olduğunu bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, Orta Doğu'daki gerginliklerin artış gösterdiğini ve ABD ile İsrail'in saldırgan tutumları nedeniyle uluslararası krizin kötüleştiğini açıkladı. Bakanlık, çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki durumun hızla kötüleştiğini ve kontrolden çıkması tehdidiyle karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Bakanlıktan, Orta Doğu'daki duruma dair yazılı açıklama yapıldı.

"ABD ile İsrail'in, İran'a karşı sebepsiz saldırganlığı sonucu oluşan uluslararası krizin genişlemeye ve kötüleşmeye devam ettiği" belirtilen açıklamada, nükleer tesisler dahil sivil altyapıya yönelik saldırıların arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada, İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırıların endişe verici olduğu vurgulanarak, "Çernobil'den daha yıkıcı radyolojik felaketin gölgesi, Basra Körfezi ve Avrasya bölgesi üzerinde." değerlendirilmesi yapıldı.

Küresel enerji ve gıda güvenliğine zarar verildiğine işaret edilen açıklamada, "ABD ve İsrail'in suç içerikli macerası nedeniyle kritik öneme sahip lojistik güzergahların engellendiği, pazarların bozulduğu" vurgulandı.

Açıklamada, "Washington ve Tel Aviv'in yasa dışı ve sorumsuz eylemleri sonucu oluşan durum, hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkma tehdidiyle karşı karşıya. Çatışmaları derhal sona erdirmeye tekrar çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Türkiye, Çin ve Pakistan'ın girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz"

Türkiye, Çin ve Pakistan dahil bazı devletlerin, İran'la ilgili gerginliğin azaltılmasına yönelik girişimlerinin memnuniyetle karşılandığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meselenin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi ihtimali var. Taraflar tehdit dili, kabul edilemez hakaretler ve ültimatomlardan vazgeçmeli ve tüm bölgeyi kaosa sürükleyebilecek eylemlerden kaçınmalı. Duruma siyasi ve diplomatik çözümün bulunması amacıyla müzakerelerin yapılması ihtimalinin engellenmesinin önlenmesi, hayati öneme sahip. Bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) çalışmalarda dikkate alınması gerekiyor."

Uluslararası toplumun, Orta Doğu'da savaşın yayılmasını engellemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın bu konuda uluslararası ortaklarla elinden geleni yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

Trump, İran'a direkt tarih verip tehdit etti: Süreleri doluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
Emlakçıya 'Merhaba' yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu: Siz nasıl esnafsınız?

Emlakçıya "Merhaba" yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
ABD Savaş Bakanı'ndan İran’a açık mesaj: Trump şaka yapmaz

Savaşı en çok isteyen isim, İran'ı açık açık tehdit etti
Kocaeli'de sessiz gece

Herkesin gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
Bir oturuşta 15 tane İzmir bomba yedi, bana mısın demedi

15 taneyi tek oturuşta bitirdi: İzleyenlerin şekeri yükseldi!

Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

O isimleri tek tek tespit ettirdi: Başları büyük belada