Rus Bakan Lavrov'un G-20 Zirvesi için gittiği Endonezya'da hastaneye kaldırıldığı iddia edildi! Rusya yalanlayıp tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un G-20 zirvesi için gittiği Bali'de hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. İddiaların hemen ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Lavrov'un hastaneye kaldırıldığına dair basında çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Zaharova, "Bu sahtekarlığın zirvesidir" dedi.

Associated Press'in Endonezyalı yetkililere dayandırdığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un G-20 zirvesi için gittiği Endonezya'nın Bali Adası'nda hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

RUSYA HABERLERİ YALANLADI

Lavrov'un kalbindeki bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşılırken çok geçmeden haber yalanlandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un hastaneye kaldırıldığına dair basında çıkan haberlerin "sahte" olduğunu söyledi.

"SAHTEKARLIĞIN ZİRVESİDİR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu elbette, sahtekarlığın zirvesidir." dedi. Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i temsil eden Lavrov, pazar günü Bali'ye gelmişti.