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Rusya: Ukrayna'nın Liman Altyapısını ve Askeri Gemilerini Vurduk

Rusya: Ukrayna'nın Liman Altyapısını ve Askeri Gemilerini Vurduk
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın liman tesislerini ve askeri destek gemilerini hedef aldıklarını açıkladı. Oniks füzeleri ve seyir füzeleri kullanılan saldırıda, kıyı altyapısı ile çok sayıda askeri gemi vuruldu.

MOSKOVA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun operasyonel yeteneklerini zayıflatmak amacıyla pazar günü Ukrayna'ya ait liman tesislerini ve askeri destek gemilerini hedef aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Oniks gemisavar füzeleri, havadan fırlatılan seyir füzeleri ve gezici mühimmat kullanan Rus güçlerinin birçok önemli altyapıyı vurduğu belirtildi.

Rus kuvvetlerinin, kıyı ve liman altyapısının yanı sıra uçak ve insansız hava araçlarıyla birçok askeri gemiye saldırı düzenlediği de kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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