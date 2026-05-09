Kremlin: 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni için kimsenin iznine ihtiyacımız yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni düzenlemek için kimsenin iznine ihtiyacı olmadığını söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Moskova'da Kızıl Meydan'da düzenlenecek 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit törenine saldırı yapmayacaklarına ilişkin kararnamesine tepki gösterdi.

Zafer Günü'yle gurur duymak için kimsenin iznine ihtiyaçları olmadığını vurgulayan Peskov, "(Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni yapmak için) Kimsenin iznine ihtiyacımız yok. Zafer Günü ile alay etmeye ve böyle aptalca şakalar yapmaya çalışanların vay haline. Bu, muhtemelen daha ziyade onun (Zelenskiy'nin) en büyük talihsizliğidir." ifadelerini kullandı.

Olay

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, daha önce 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Rusya da "Ukrayna'nın tehditlerini gerçekleştirme girişiminde bulunması halinde Kiev'e yoğun füzeli saldırı düzenleyeceğini" bildirerek ülkelere "Kiev'den diplomatik misyon çalışanlarını tahliye etme" çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve ateşkesin tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esir askeri değişiminin yapılmasını içerdiğini açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna da Trump'ın söz konusu inisiyatifini kabul ettiklerini açıklamıştı.

Daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü'nde askeri geçit töreninin yapılacağı Kızıl Meydan'a saldırmayacaklarına ilişkin bir kararname imzalamıştı.